Сборная России сыграет в чемпионате ассоциации Центральной Азии

Команда Валерия Карпина не останется без работы!

Пресс секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что сборная России приглашена принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Сборная России примет участие в первом чемпионате CAFA. В турнире примут участие мужские национальные команды. Соревнования пройдут с 9 по 21 июня 2023 года», — приводит слова Салиева «Матч ТВ».

Ранее сразу несколько стран подтвердили своё участие в турнире. В CAFA 2023 уже точно сыграют сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Афганистана, Киргизии и Туркменистана.

Отметим, что руководители CAFA ранее пригласили для участия в новом турнире одну из восточноазиатских сборных.