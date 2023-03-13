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Сборная России по футболу примет участие в чемпионате стран Центральной Азии

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Сборная России сыграет в чемпионате ассоциации Центральной Азии
© РИА Новости

Пресс секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев заявил, что сборная России приглашена принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Сборная России примет участие в первом чемпионате CAFA. В турнире примут участие мужские национальные команды. Соревнования пройдут с 9 по 21 июня 2023 года», — приводит слова Салиева «Матч ТВ».

Ранее сразу несколько стран подтвердили своё участие в турнире. В CAFA 2023 уже точно сыграют сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Афганистана, Киргизии и Туркменистана.

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Отметим, что руководители CAFA ранее пригласили для участия в новом турнире одну из восточноазиатских сборных.

Стоит отметить, что сборная России с февраля 2022 года лишена возможности принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА.

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