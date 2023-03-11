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46 минут назад

Форвард «Реала» Винисиус раскритиковал судейство в Ла Лиге после матча с «Эспаньолом»

Матч ТВ

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор раскритиковал судейство в матчах чемпионата Испании после игры 25 го тура Ла Лиги с «Эспаньолом».

Винисиус раскритиковал судейство в Ла Лиге после матча с «Эспаньолом»
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

В субботу «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» со счетом 3:1. Винисиус отметился голом.

— Когда другие фолят, они не получают желтую карточку. Когда я делаю первый фол, мне сразу дают предупреждение. Я не хочу, чтобы судьи защищали меня, я хочу, чтобы они свистели, когда это необходимо. Другие игроки совершили 15 фолов и получили карточку на 89 й минуте, — приводит слова Винисиуса Goal.

В текущем сезоне 22 летний форвард забил 18 мячей и сделал девять результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.«Реал» 5 апреля сыграет в гостях с «Барселоной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

Матчи Кубка Испании можно смотреть на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Реал,
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