Винисиус раскритиковал судейство в Ла Лиге после матча с «Эспаньолом»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор раскритиковал судейство в матчах чемпионата Испании после игры 25 го тура Ла Лиги с «Эспаньолом».
В субботу «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» со счетом 3:1. Винисиус отметился голом.
— Когда другие фолят, они не получают желтую карточку. Когда я делаю первый фол, мне сразу дают предупреждение. Я не хочу, чтобы судьи защищали меня, я хочу, чтобы они свистели, когда это необходимо. Другие игроки совершили 15 фолов и получили карточку на 89 й минуте, — приводит слова Винисиуса Goal.
В текущем сезоне 22 летний форвард забил 18 мячей и сделал девять результативных передач в 38 матчах во всех турнирах.«Реал» 5 апреля сыграет в гостях с «Барселоной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании.
Матчи Кубка Испании можно смотреть на федеральном канале «Матч ТВ», а также тематических каналах холдинга и сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.