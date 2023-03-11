Винисиус раскритиковал судейство в Ла Лиге после матча с «Эспаньолом»

— Когда другие фолят, они не получают желтую карточку. Когда я делаю первый фол, мне сразу дают предупреждение. Я не хочу, чтобы судьи защищали меня, я хочу, чтобы они свистели, когда это необходимо. Другие игроки совершили 15 фолов и получили карточку на 89 й минуте, — приводит слова Винисиуса Goal.