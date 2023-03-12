"Удивительно": Мостовой высказался о судействе в РПЛ

"Мы часто говорим о моментах судейских, если раньше я говорил, что ошибок много из тура в тур, то сейчас можно говорить из матча к матчу по две, по три ошибки в судействе. Сейчас параллельно играл "Локомотив", там тоже и желтые, и красные, и непонятно что. Все удивительно, конечно. Но это наш российский футбол, наш чемпионат", - сказал Мостовой.