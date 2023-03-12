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1 час назад

Мостовой - о судействе в РПЛ: удивительно, но это наш российский футбол

Газета.Ru

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе арбитров в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Факелом". Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"Удивительно": Мостовой высказался о судействе в РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы часто говорим о моментах судейских, если раньше я говорил, что ошибок много из тура в тур, то сейчас можно говорить из матча к матчу по две, по три ошибки в судействе. Сейчас параллельно играл "Локомотив", там тоже и желтые, и красные, и непонятно что. Все удивительно, конечно. Но это наш российский футбол, наш чемпионат", - сказал Мостовой.

Напомним, после матча главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был так возмущен судейством, что хотел выйти на поле, чтобы поговорить с арбитром Владиславом Безбородовым, отменившим на 41-й минуте гол Александра Соболева, но сделать это ему помешали футболисты "Спартака". В 18-м туре в поединке с "Уралом" гол Соболева был также отменен. Встреча "Спартака" и "Факела" завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. "Спартак" набрал 40 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин заявил, что не считает, что "Спартак" странно судят.

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