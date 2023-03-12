Дзюба: в «Локомотиве» я уже как свой

Артём получает удовольствие от возвращения на футбольное поле.
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу железнодорожников в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).
«Это героическая победа, которая показывает, что у нас есть характер, и мы на правильном пути. Хочу поздравить «Локомотив», всех ребят, мы добыли очень важный результат для становления коллектива. Победили ввосьмером плюс вратарь. Лантратов — умничка, в очередной раз всем всё доказал. Вообще все ребята — красавцы.
Удаления мы получили глупые, но все отработали за пацанов. Думаю, парни задумаются и в следующих матчах помогут уже нам. Всякое бывает: молодость, эмоции горячие, ничего страшного.
Я готов на 100%. Важно поблагодарить тренерский штаб. Они в меня очень верят, а я им безумно благодарен. С первого дня в «Локомотиве» я понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь уже как свой», — сказал Дзюба корреспонденту «Матч ТВ».
В субботу «Локомотив» обыграл в Грозном «Ахмат» в матче 19 го тура МИР РПЛ со счётом 1:0, несмотря на удаления Станислава Магкеева и Максима Ненахова.