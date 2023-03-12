Дзюба: в «Локомотиве» я уже как свой

Я готов на 100%. Важно поблагодарить тренерский штаб. Они в меня очень верят, а я им безумно благодарен. С первого дня в «Локомотиве» я понимал, что приложу все усилия, чтобы помочь команде. Ребятам тоже надо отдать должное, меня быстро приняли в коллектив. Я здесь уже как свой», — сказал Дзюба корреспонденту «Матч ТВ».