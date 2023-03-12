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20 минут назад

«Ростов» — «Пари НН» 2:1, результат матч 19-го тура РПЛ 12 марта 2023 года

Чемпионат.com

Сегодня, 12 марта, завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал «Пари Нижний Новгород». Команды встретились на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток главного арбитра Антона Фролова прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась победой «Ростова» — 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ростов» вырвал победу у «Пари НН»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый тайм завершился без забитых мячей. Во второй половине счёт открыли хозяева — отличился защитник Андрей Лангович по время исполнения углового стандарта. У судей были вопросы к этому моменту, но после изучения повторов было принято решение засчитать гол. На 64-й минуте счёт стал равным — после ошибки в обороне соперника мяч забил нападающий Тимур Сулейманов. На 90+4-й минуте защитник Максим Осипенко реализовал 11-метровый удар и принёс своей команде победу — 2:1.

По итогам встречи «Ростов» набрал 38 очков и закрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Пари НН» с 19 очками опустился на 13-е место в зону стыковых матчей.

В следующем туре команда Валерия Карпина отправятся в гости к «Химкам», а «Пари НН» дома примет московское «Торпедо». Обе игры пройдут 19 марта.

Футбол,Антон Фролов,Максим Осипенко,Валерий Карпин,Торпедо,
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