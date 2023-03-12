«Ростов» вырвал победу у «Пари НН»

Первый тайм завершился без забитых мячей. Во второй половине счёт открыли хозяева — отличился защитник Андрей Лангович по время исполнения углового стандарта. У судей были вопросы к этому моменту, но после изучения повторов было принято решение засчитать гол. На 64-й минуте счёт стал равным — после ошибки в обороне соперника мяч забил нападающий Тимур Сулейманов. На 90+4-й минуте защитник Максим Осипенко реализовал 11-метровый удар и принёс своей команде победу — 2:1.