CAFA согласовывают с ФИФА участие россиян в чемпионате организации

"Действительно, такой турнир планируется, заинтересованность от России есть, но очень много деталей, которые находятся на стадии согласования. Сейчас многое мы должны утвердить внутренне, поэтому мы со своей стороны не публикуем информацию на своем официальном сайте. Предположительно в течение двух недель будут известны все детали. CAFA согласовывает турнир и участие в нем России с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола", - сообщили в пресс-службе CAFA.