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1 час назад

В CAFA сообщили, что согласовывают с ФИФА участие сборной России в чемпионате организации

ТАССиещё 18

Ассоциация футбола Центральной Азии (CAFA) согласовывает с Международной федерацией футбола (ФИФА) проведение первого чемпионата организации и участие в нем сборной России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе CAFA.

CAFA согласовывают с ФИФА участие россиян в чемпионате организации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Действительно, такой турнир планируется, заинтересованность от России есть, но очень много деталей, которые находятся на стадии согласования. Сейчас многое мы должны утвердить внутренне, поэтому мы со своей стороны не публикуем информацию на своем официальном сайте. Предположительно в течение двух недель будут известны все детали. CAFA согласовывает турнир и участие в нем России с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола", - сообщили в пресс-службе CAFA.

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России сыграет на чемпионате CAFA, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Помимо российской команды, в турнире примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Также планируется пригласить на соревнования еще одну азиатскую сборную.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF). В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которой является Россия, подобная система разделения не действует.

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