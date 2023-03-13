Рауль может возглавить «Реал» в случае ухода Анчелотти

Рауль может возглавить мадридский «Реал» в будущем.

Как сообщает As, бывший нападающий мадридской команды может возглавить ее, если Карло Анчелотти уйдет с поста главного тренера. Контракт итальянского специалиста с «Реалом» рассчитан до 2024 года. Сообщалось, что в приглашении Анчелотти заинтересована сборная Бразилии.

В данный момент Рауль возглавляет «Кастилью», которая занимает 4-е место в третьем дивизионе Испании. Присутствие экс-игрока в системе клуба позволяет руководству «Реалу» спокойнее относиться к возможному уходу Анчелотти.

В пользу кандидатуры Рауля на пост главного тренера основной команды говорят его лидерские качества, харизма, знание клуба и навыки. Кроме того, в последнее время «Реал» назначает тренеров, которые прошли через систему клуба. Анчелотти – исключение из этого правила.

Сам Рауль воспринимает работу в главной команде «Реала» как приоритетный вариант продолжения карьеры. Если вариант возглавить мадридскую команду не представится, он примет любое из предложений от клубов АПЛ.

Руководство «Реала» отмечает не только общий прогресс «Кастильи» под руководством Рауля, но и рост отдельных игроков. Самый известный случай – с Альваро Родригесом, который недавно дебютировал за основную команду.

«Альваро был несколько неуклюжим парнем, когда приехал в Мадрид, но Рауль много работал с ним и превратил его в нападающего с огромным потенциалом. Альваро многим обязан Раулю», – заявил источник в «Реале».