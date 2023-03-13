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43 минуты назад

Судью матча «Ростов» – «Пари НН» отстранили от матчей РПЛ

Спорт день за днемиещё 1

Российского футбольного арбитра Антона Фролова отстранили от работы на матчах Российской Премьер-лиги (РПЛ) до конца текущего сезона. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

Судью матча «Ростов» – «Пари НН» отстранили от матчей РПЛ
Фото: ФК «Ростов»ФК «Ростов»

По информации источника, в Российском футбольном союзе (РФС) низко оценили работу Фролова. До конца текущего сезона судью отстранили от работы на играх Премьер-лиги. Однако уточняется, что арбитр может вернуться в РПЛ уже в следующем сезоне.

Фролову 30 лет. Профессиональную карьеру футбольного судьи он начал в 2013 году. Первый матч на уровне РПЛ специалист отсудил весной 2021 года – это была встреча «Тамбова» и «Зенита» (1:5).

В 19-м туре РПЛ Фролов судил игру «Ростова» и «Пари Нижнего Новгорода», однако работа арбитра оказалась спорной. На 55-й минуте защитник ростовчан Андрей Лангович забил гол, но видеоарбитрам этот забитый мяч оказался спорным из-за того, что один из игроков команды Валерия Карпина помешал вратарю «Пари НН» Никите Гойло. Главный судья подошел к ВАР, не увидел никаких нарушений и оставил гол засчитанным.

«Нижний Новгород» уже подал в ЭСК РФС просьбу пересмотреть некоторые эпизоды встречи с «Ростовом».

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