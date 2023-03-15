«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка России

Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА назвали составы на первый матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.