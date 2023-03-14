Глушаков отреагировал на слова Промеса, назвавшего его учителем в банном деле

Полузащитник «Пари Нижнего Новгорода» Денис Глушаков отреагировал на слово нападающего «Спартака» Квинси Промеса о любви к банному делу.
Промес рассказал, что его любовь к бане началась из-за Глушакова.
«Мой брат, Промес. Рад, что тебе понравилось мое парение, и ты продолжаешь не нарушать традицию. Ты сказал, что уже русский. Вижу, что ты становишься русским все больше и больше, все больше любишь баню. Ты стал еще больше забивать, брат. Давай, продолжай, парься. Еще как-нибудь я тебя попарю. Давай, мой друг. Обнимаю, мне тебя не хватает», — сказал Глушаков в своем телеграм-канале.
Глушаков и Промес играли вместе с 2014 по 2018 год. Они выиграли золото чемпионата России в сезоне 2016/17 и Суперкубок России в 2017 году.
В 27 матчах этого сезона Промес забил 20 голов и сделал семь голевых передач. С 16 мячами он делит первое место с полузащитником «Зенита» Малкомом в списке лучших бомбардиров РПЛ.
После 19 туров «Спартак» с 40 очками занимает второе место в РПЛ.