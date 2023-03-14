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33 минуты назад

ФИФА утвердила формат проведения чемпионата мира-2026

Матч ТВиещё 8

Международная федерация футбола утвердила формат проведения чемпионата мира 2026 года, сообщает сайт ФИФА.

ФИФА утвердила формат проведения чемпионата мира-2026
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Изначально планировалось разделить команды на 16 групп по 3 сборных. Однако ФИФА решила отказаться от этой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды, при этом восемь лучших команд, занявших третьи места, выйдут в плей офф, как и все команды, которые окажутся на первых и вторых местах. Таким образом, на турнире будут сыграны 104 матча.

ЧМ 2026 пройдет в 16 городах трех стран Северной Америки: Канады, Мексики и США. Этот турнир станет самым большим в истории. В нем примут участие 48 команд, а не 32, как было ранее.

Финальный матч чемпионата мира 2026 пройдет 29 июля.

Футбол,ФИФА,
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