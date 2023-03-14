ФИФА утвердила формат проведения чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола утвердила формат проведения чемпионата мира 2026 года, сообщает сайт ФИФА.
Изначально планировалось разделить команды на 16 групп по 3 сборных. Однако ФИФА решила отказаться от этой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды, при этом восемь лучших команд, занявших третьи места, выйдут в плей офф, как и все команды, которые окажутся на первых и вторых местах. Таким образом, на турнире будут сыграны 104 матча.
ЧМ 2026 пройдет в 16 городах трех стран Северной Америки: Канады, Мексики и США. Этот турнир станет самым большим в истории. В нем примут участие 48 команд, а не 32, как было ранее.
Финальный матч чемпионата мира 2026 пройдет 29 июля.