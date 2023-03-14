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32 минуты назад

«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером и его штабом

Матч ТВ

«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером команды Кристианом Штрайхом, сообщает сайт немецкого клуба.

«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером и его штабом
Фото: © Jan Huebner / www.imago-images.de / Global Look Press© Jan Huebner / www.imago-images.de / Global Look Press

Также новые соглашения получили члены его тренерского штаба: Патрик Байер, Флориан Брунс и Юлиан Шустер.

— Тренерская команда Кристиана Штрайха работает изо дня в день с большим вниманием к деталям и максимальной приверженностью развитию нашей команды. Мы остаемся на своем пути и продолжим это очень успешное сотрудничество после текущего сезона, — заявил генеральный директор клуба Йохен Зайер.

Штрайх работает с «Фрайбургом» с декабря 2011 года. Под его руководством команда провела 347 матчей в чемпионате Германии, что является рекордным показателем среди всех действующих тренеров Бундеслиги.

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице сезона 2022/23, набрав 45 очков в 24 встречах.

Прямые трансляции матчей чемпионата Германии смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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