«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером и его штабом

«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером команды Кристианом Штрайхом, сообщает сайт немецкого клуба.
Также новые соглашения получили члены его тренерского штаба: Патрик Байер, Флориан Брунс и Юлиан Шустер.
— Тренерская команда Кристиана Штрайха работает изо дня в день с большим вниманием к деталям и максимальной приверженностью развитию нашей команды. Мы остаемся на своем пути и продолжим это очень успешное сотрудничество после текущего сезона, — заявил генеральный директор клуба Йохен Зайер.
Штрайх работает с «Фрайбургом» с декабря 2011 года. Под его руководством команда провела 347 матчей в чемпионате Германии, что является рекордным показателем среди всех действующих тренеров Бундеслиги.
«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице сезона 2022/23, набрав 45 очков в 24 встречах.
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