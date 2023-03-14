«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером и его штабом

— Тренерская команда Кристиана Штрайха работает изо дня в день с большим вниманием к деталям и максимальной приверженностью развитию нашей команды. Мы остаемся на своем пути и продолжим это очень успешное сотрудничество после текущего сезона, — заявил генеральный директор клуба Йохен Зайер.