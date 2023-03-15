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49 минут назад

"Интер" и "Порту" не забили мячей в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Газета.Ruиещё 11

Португальский "Порту" и итальянский "Интер" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Порту на стадионе "Драгау" и завершился с результатом 0:0. Первый поединок завершился минимальной победой "Интера" (1:0). Таким образом, миланская команда по сумме двух матчей гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лига чемпионов. 1/8 финала.

«Интер» сыграл вничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Фото: Miguel Vidal/ReutersMiguel Vidal/Reuters

Ответный матч"Порту" (Португалия) - "Интер" (Италия) - 0:0 Также участие в четвертьфинале Лиги чемпионов уже гарантировали пять команд: "Манчестер Сити", выбивший "РБ Лейпциг", "Милан", одолевший "Тоттенхэм", "Челси", обыгравший дортмундскую "Боруссию", "Бенфика", прошедшая "Брюгге", и "Бавария", оставившая без Лиги чемпионов "ПСЖ". Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Аргентины, нападающий "ПСЖ" Лионель Месси готов перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Об этом сообщил в эфире испанской телепрограммы El Chiringuito журналист Хайме Астрайн. Главным условием Месси является получение более высокой зарплаты, чем у Криштиану Роналду, который выступает за "Аль-Наср" и зарабатывает 200 млн евро в год.

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