Португальский "Порту" и итальянский "Интер" сыграли вничью в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоялся в Порту на стадионе "Драгау" и завершился с результатом 0:0. Первый поединок завершился минимальной победой "Интера" (1:0). Таким образом, миланская команда по сумме двух матчей гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лига чемпионов. 1/8 финала.

Фото: Miguel Vidal/Reuters Miguel Vidal/Reuters

Ответный матч"Порту" (Португалия) - "Интер" (Италия) - 0:0 Также участие в четвертьфинале Лиги чемпионов уже гарантировали пять команд: "Манчестер Сити", выбивший "РБ Лейпциг", "Милан", одолевший "Тоттенхэм", "Челси", обыгравший дортмундскую "Боруссию", "Бенфика", прошедшая "Брюгге", и "Бавария", оставившая без Лиги чемпионов "ПСЖ". Ранее сообщалось, что чемпион мира в составе сборной Аргентины, нападающий "ПСЖ" Лионель Месси готов перейти в чемпионат Саудовской Аравии.