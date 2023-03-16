Булыкин поставил Холанда в один ряд с Месси и Криштиану Роналду

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд влияет на игру не меньше, чем Лионель Месси или Криштиану Роналду.
В среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» Холанд оформил пента трик, став третьим игроком в истории турнира, которому покорилось такое достижение.
— Холанд уже является главным козырем «Манчестер Сити» — и в чемпионате забил много, и в Лиге чемпионов. Сделал пента трик — я не понял, почему его заменили, мог забить еще больше. Видно, что парень врывается на уровень Месси и Роналду. Поэтому думаю, что он еще о себе заявит и, безусловно, поможет «Манчестер Сити» во всех турнирах, — сказал Булыкин «Газете.Ru».
«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» со счетом 7:0. В текущем розыгрыше турнира Холанд забил 10 мячей, один из них — с пенальти.
Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы доступны в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В четверг в федеральном эфире можно будет посмотреть игры «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» (20:30 мск) и «Арсенал» — «Спортинг» (22:45 мск).