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1 час назад

Булыкин поставил Холанда в один ряд с Месси и Криштиану Роналду

Матч ТВиещё 14

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд влияет на игру не меньше, чем Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Булыкин поставил Холанда в один ряд с Месси и Криштиану Роналду
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В среду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» Холанд оформил пента трик, став третьим игроком в истории турнира, которому покорилось такое достижение.

— Холанд уже является главным козырем «Манчестер Сити» — и в чемпионате забил много, и в Лиге чемпионов. Сделал пента трик — я не понял, почему его заменили, мог забить еще больше. Видно, что парень врывается на уровень Месси и Роналду. Поэтому думаю, что он еще о себе заявит и, безусловно, поможет «Манчестер Сити» во всех турнирах, — сказал Булыкин «Газете.Ru».

«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» со счетом 7:0. В текущем розыгрыше турнира Холанд забил 10 мячей, один из них — с пенальти.

Прямые трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы доступны в прямом эфире на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. В четверг в федеральном эфире можно будет посмотреть игры «Бетис» — «Манчестер Юнайтед» (20:30 мск) и «Арсенал» — «Спортинг» (22:45 мск).

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