Булыкин поставил Холанда в один ряд с Месси и Криштиану Роналду

— Холанд уже является главным козырем «Манчестер Сити» — и в чемпионате забил много, и в Лиге чемпионов. Сделал пента трик — я не понял, почему его заменили, мог забить еще больше. Видно, что парень врывается на уровень Месси и Роналду. Поэтому думаю, что он еще о себе заявит и, безусловно, поможет «Манчестер Сити» во всех турнирах, — сказал Булыкин «Газете.Ru».