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44 минуты назад

"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в полуфинальном матче Кубка России

Газета.Ruиещё 11

Завершился полуфинальный матч Кубка России Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Крыльями Советов" и ЦСКА. Встреча, которая прошла на стадионе "Самара Арена", закончилась вничью со счетом 2:2.

"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в полуфинальном матче Кубка России
Фото: Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

На 46-й минуте счет в матче открыл футболист ЦСКА Хесус Медина. Через три минуты форвард самарской команды Владимир Сычевой сравнял счет.

На 64-й минуте Дмитрий Цыпченко набил второй мяч "Крыльев". Нападающий ЦСКА Федор Чалов установил равенство на 76-й минуте. Ответный матч между этими командами состоится 4 апреля. Игра состоится в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место, имея в активе 32 очка.

"Крылья Советов" располагаются на 11-й строчке, имея в активе 20 баллов. Ранее "Краснодар" разгромил "Ахмат" и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.

Футбол,Федор Чалов,Крылья Советов,
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