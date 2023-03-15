"Крылья Советов" и ЦСКА сыграли вничью в полуфинальном матче Кубка России

Завершился полуфинальный матч Кубка России Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Крыльями Советов" и ЦСКА. Встреча, которая прошла на стадионе "Самара Арена", закончилась вничью со счетом 2:2.

Фото: Телеграм-канал «ПФК ЦСКА» Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

На 46-й минуте счет в матче открыл футболист ЦСКА Хесус Медина. Через три минуты форвард самарской команды Владимир Сычевой сравнял счет.

На 64-й минуте Дмитрий Цыпченко набил второй мяч "Крыльев". Нападающий ЦСКА Федор Чалов установил равенство на 76-й минуте. Ответный матч между этими командами состоится 4 апреля. Игра состоится в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает пятое место, имея в активе 32 очка.