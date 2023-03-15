Гвардиола впечатлил не меньше Холанда. Детали исторического разгрома от «Сити» в ЛЧ

Пеп подстроился под «РБ Лейпциг» с учётом сильных сторон своих игроков. И растоптал соперника.

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«Манчестер «Сити» уничтожил «Лейпциг» со счётом 7:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Из футболистов героем встречи стал нападающий английской команды Эрлинг Холанд — забил пять мячей. Восторгов от его игры – масса. Но, отдавая должное ему, нельзя не отметить решения главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы — благодаря наставнику хозяева владели громадным преимуществом на протяжении всей встречи, в результате чего норвежец восемь раз бил по воротам из штрафной площади.

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Подтверждения громадного преимущества «Манчестер Сити»:

23 — 4 по ударам

20 — 2 по ударам из штрафной

66,5% — 33,5% по владению мячом

91% — 79% по точности передач

647 — 332 по количеству передач.

Таковы данные WhoScored. А ведь в первом матче соперники сыграли вничью, забив друг другу по одному мячу. Очевидно, теперь план Гвардиолы сработал полностью.

Если коротко и пока без погружения в детали, то Гвардиола так настроил игру своей команды, что она оказалась очень неудобна «Лейпцигу», чью схему можно обозначить как 4-4-2. При обороне у немецкой команды выше других соперника встречают Тимо Вернер и Эмиль Форсберг, при атаке швед может опускаться в глубину, но в целом тоже действует высоко. Перейдя к деталям, мы придём к тому, что тренер «Ман Сити» полностью раскусил соперника, а его

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При прессинге «Ман Сити» отзеркалил расстановку соперника

Применив при игре без мяча схему 4-4-2, Гвардиола выбрал один из самых действенных способов разрушить чужую игру. По этой причине мяч у «Лейпцига» почти не задерживался — под пристальным вниманием были все футболисты.

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Центральных защитников «Лейпцига» прессинговали либо Де Брëйне и Холанд, либо Бернарду Силва и Грилиш. Если это делали первые двое, то перекрывали линию передач на центральных полузащитников; если подобное давление оказывали крайние хавбеки, то закрывали линию передач на крайних защитников. Футболисты немецкой команды оказывались в тупике.

Показателен второй гол Холанда. Быстрая атака началась с его успешного прессинга — ускорившись на центрального защитника Орбана и одновременно перекрыв возможность передачи в центр поля, норвежец не оставил оппоненту никаких вариантов, кроме как сыграть назад на голкипера, который был вынужден спешно выносить мяч. В этом эпизоде, как и в других, в прессинге качественно сработали и партнёры норвежца.

За матч футболисты «Манчестер Сити» совершили 11 отборов и перехватов, 8 из них — на чужой половине поля. При этом футболисты «Лейпцига» под прессингом бессчётное количество раз теряли мяч, в том числе у них 19 выносов мяча куда попало.

При владении «Ман Сити» преуспел за счёт создания численных преимуществ

В начальной фазе владения мячом «горожане» использовали схему 3-2-5. За счёт тройки сзади было удобно разбивать чужой прессинг, ведь у «Лейпцига» в первой линии всего двое прессингующих.

Также такая структура позволяла команде Гвардиолы устранять свои ошибки при владении, если бы они случались. Но их почти не было: из трёх защитников и двух игроков в опорной зоне только у Аканджи точность передач опустилась ниже 90%, но при этом всё равно оказалось на высоком уровне — 87%.

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При позиционных атаках Аке поднимался в атаку по левой бровке. С одной стороны, помогал разыгрывать мяч и создавать остроту. У него есть даже два ключевых паса — больше, чем у других защитников.

С другой стороны, с такой манерой игры Аке был важным игроком при переходе своей команды от атаки к обороне, позволяя «Ман Сити» качественно разрушать далеко от своих ворот — благодаря ему достигался баланс. В итоге среди защитников ему не оказалось равных и по перехватам — два.

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Когда «Манчестер Сити» доходил до чужих ворот, то за счёт атакующей пятёрки создавал преимущество в линии защитников «Лейпцига». На острие действовал Холанд, по бровкам включались Бернарду Силва и Грилиш, а по полуфлангам высоко поднимались Де Брёйне и Гюндоган! Когда соперник действует в четыре защитника, то в этой линии у атакующей команды есть шанс создать численное преимущество, что Гвардиола и продемонстрировал.

У «Лейпцига» не было шансов

Когда состав одной команды заведомо сильнее, а тренер разрабатывает безукоризненный план, который футболисты чётко реализует, то у более слабой команды нет никаких шансов. Отсюда и 7:0.

«Лейпцигу» не в чем себя винить, как и тренеру команды Марко Розе. На данный момент «Ман Сити» первый по стоимости состава (€ 1,05 млрд), тогда как немецкая команда только 15-я (€ 493,3 млн).