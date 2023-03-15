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36 минут назад

Бывший тренер «Валенсии» рассчитывает получить работу в РПЛ

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Бывший тренер «Валенсии», «Партизана» и хихонского «Спортинга» Мирослав Джукич заявил Sport24 о желании возглавить один из клубов МИР РПЛ.

Бывший тренер «Валенсии» рассчитывает получить работу в РПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Рад за успехи Владимира Ивича и Славиши Йокановича в России. Я тоже хочу попробовать свои силы в РПЛ и поскорее вернуться к тренерской работе. Однако пока нет никакого интереса от клубов из России, — сказал Джукич.

В 2022 году сообщалось, что Джукич может возглавить один из клубов РПЛ. Сербский специалист мог стать главным тренером «Сочи».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России можно смотреть на федеральных каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Источник:sport24.ru

Футбол,Мирослав Джукич,Владимир Ивич,Фонбет,
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