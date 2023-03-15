Стало известно, сколько в Саудовской Аравии готовы платить Месси за сезон

Лионеля Месси ждут в Саудовской Аравии – ему готовы платить 220 млн евро за сезон.

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Ради перехода аргентинца в клуб из чемпионата Саудовской Аравии власти страны даже готовы изменить законы и увеличить зарплатный лимит.

Как пишет Marca, Месси может перейти в «Аль-Хилаль» – клуб с самой богатой историей в Саудовской Аравии. До лета на «Аль-Хилаль» наложены санкции со стороны ФИФА – клуб не может подписывать новичков. Во вторник Хорхе Месси, отец футболиста, прилетел в Эр-Рияд на переговоры по коммерческим сделкам.

Лео пока не договорился с «ПСЖ» о новом контракте, и только в Саудовской Аравии способны удовлетворить его требования по зарплате.

Месси предложат такую же зарплату, как Криштиану Роналду, – около 220 млн евро за сезон. В эту сумму включена не только зарплата футболиста, но и прочие коммерческие доходы. В Саудовской Аравии не исключают, что смогут договориться с Месси.