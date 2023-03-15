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51 минуту назад

Ибрагимович сыграет за сборную Швеции в отборочных матчах чемпионата Европы в конце марта

ТАССиещё 5

Нападающий Златан Ибрагимович сыграет в составе сборной Швеции в матчах отборочного турнира чемпионата Европы - 2024 по футболу в конце марта против команд Бельгии и Азербайджана. Об этом сообщил главный тренер шведской сборной Янне Андерссон в среду на пресс-конференции, где был представлен состав команды.

Ибрагимович сыграет за сборную Швеции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Он чувствует себя хорошо, - прокомментировал Андерссон девятимесячный перерыв 41-летнего нападающего из-за операции на колене. - Мы время от времени контактировали во время его травмы. Его личность и лидерские качества хороши даже вне поля".

При этом тренер не ожидает, что Ибрагимович будет играть все 90 минут.

"Я не вижу в нем игрока стартового состава, но, вероятно, все будет так, как в "Милане", когда есть возможности вступить в игру", - отметил Андерссон.

Ибрагимович вернулся на поле после девятимесячного перерыва из-за травмы 26 февраля и сыграл в трех матчах чемпионата Италии.

Всего в сборную Швеции вызвано 26 игроков. Команда начинает отборочный турнир домашними матчами 24 марта против бельгийцев и 27 марта против азербайджанцев. Также в группе выступают сборные Австрии и Эстонии. Чемпионат Европы пройдет в Германии в 2024 году.

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