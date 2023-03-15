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39 минут назад

ЭСК признала ошибку арбитра Фролова в моменте с голом «Ростова» в ворота «Пари НН»

Чемпионат.comиещё 1

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Пари Нижний Новгород» по эпизодам матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:2).

ЭСК признала ошибку арбитра Фролова в моменте с голом «Ростова» в ворота «Пари НН»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пари НН» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Антона Фролова в эпизодах с взятием ворот «Пари НН» на 55-й минуте матча, а также неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ростова» и неудалением игрока «Ростова» на 78-й минуте матча.

Решения комиссии приводятся на официальном сайте РФС:

1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Пари НН» на 55 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Ростов» №55 Максим Осипенко вёл единоборство за верховой мяч с вратарём команды «Пари НН» №13 Никитой Гойло в площади ворот с нарушением правил, так как повлиял на возможность вратаря отбить мяч, совершив контакт с его вытянутой рукой. Комиссия единогласно считает, что судье следовало отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Пари НН».

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар и не удалил с поля игрока команды «Ростов» №28 Чернова Евгения на 78 минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №28 Евгений Чернов вёл единоборство за мяч с игроком атакующей команды «Пари НН» №99 Момо Янсане без нарушения правил, так как оба игрока тянулись к мячу, не сыграв в него, а физический контакт между ними был ненаказуемым и находился в рамках допустимых единоборств. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

Футбол,Никита Гойло,Антон Фролов,Максим Осипенко,Евгений Чернов,РФС,
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