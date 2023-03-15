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39 минут назад

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о расследовании по эпизоду с Бариновым в матче Кубка России с «Акроном»

Спорт день за днем

Руководитель службы коммуникаций «Локомотива» Сергей Дерябкин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ЮДАЕВЫМ прокомментировал эпизод с выходом на поле дисквалифицированного Дмитрия Баринова в матче 1/4 финала Кубка России (второй этап, Путь регионов) против «Акрона» (1:1, 6:7 – по пенальти). Из-за перебора желтых карточек полузащитник «Локомотива» должен был пропустить игру, однако вышел на поле в стартовом составе.

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о расследовании по эпизоду с Бариновым
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

– Новость про внутренне расследование соответствует действительности?

– Слово «расследование» – очень громкое. Естественно, мы будем разбираться. А как иначе? Я просто не понимаю.

– Есть объяснения, почему произошла эта ситуация?

– Пока ограничимся вчерашним комментарием Юрия Дмитриевича Нагорных.

Футбол,Сергей Дерябкин,Юрий Нагорных,Дмитрий Баринов,Акрон,
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