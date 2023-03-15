В «Локомотиве» прокомментировали информацию о расследовании по эпизоду с Бариновым

Руководитель службы коммуникаций «Локомотива» Сергей Дерябкин в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ЮДАЕВЫМ прокомментировал эпизод с выходом на поле дисквалифицированного Дмитрия Баринова в матче 1/4 финала Кубка России (второй этап, Путь регионов) против «Акрона» (1:1, 6:7 – по пенальти). Из-за перебора желтых карточек полузащитник «Локомотива» должен был пропустить игру, однако вышел на поле в стартовом составе.