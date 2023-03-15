«Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России

«Краснодар» в гостях обыграл грозненский «Ахмат» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Фото: Betassist Betassist

«Быки» вышли вперёд на 27-й минуте встречи благодаря голу Мозеса Кобнана. Результативной передачей отметился Эдуард Сперцян. На 60-й минуте Никита Кривцов увеличил преимущество краснодарской команды, а за несколько минут до финального свистка оформил дубль.

Отметим, что с 39-й минуты хозяева доигрывали матч в меньшинстве — красную карточку получил Артём Тимофеев.