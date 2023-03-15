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1 час назад

«Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России

Betassistиещё 2

«Краснодар» в гостях обыграл грозненский «Ахмат» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России
Фото: BetassistBetassist

«Быки» вышли вперёд на 27-й минуте встречи благодаря голу Мозеса Кобнана. Результативной передачей отметился Эдуард Сперцян. На 60-й минуте Никита Кривцов увеличил преимущество краснодарской команды, а за несколько минут до финального свистка оформил дубль.

Отметим, что с 39-й минуты хозяева доигрывали матч в меньшинстве — красную карточку получил Артём Тимофеев.

Команда из «Краснодара» прошла во 1/2 финала Пути регионов. «Ахмат» завершил свои выступления на турнире. «Спартак» — действующий победитель Кубка России. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира красно белые победили столичное «Динамо» (2:1).

Футбол,Эдуард Сперцян,Никита Кривцов,Артем Тимофеев,Динамо,Спартак,
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