Лодыгин рассказал о штрафе в «Зените» почти на 10 тысяч евро

— В 2013 году я опоздал к выходу на матч Лиги чемпионов. Это был мой первый матч в этом турнире. Я выхожу, мы строимся. А судья говорит: «Куда ты? Тебе нужен тейп». И пока разбирались, мы опоздали к выходу на минуту или на две. Потом мне приходит зарплата, а там чуть ли не на 10 тысяч евро меньше. Потом мне прислали бумагу, что это штраф от УЕФА, что из за меня матч задержали. Больше штрафов у меня не было, вроде. Может мелкий какой то в 50 или 100 евро за то, что раз в год опоздал на какое то собрание, — цитирует Лодыгина Sport24.