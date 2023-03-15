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35 минут назад

Лодыгин рассказал, за что был оштрафован в «Зените» почти на 10 тысяч евро

Матч ТВ

Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал, как во время выступления за петербургский «Зенит» был оштрафован на крупную сумму.

Лодыгин рассказал о штрафе в «Зените» почти на 10 тысяч евро
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Самый большой штраф в твоей жизни?

— В 2013 году я опоздал к выходу на матч Лиги чемпионов. Это был мой первый матч в этом турнире. Я выхожу, мы строимся. А судья говорит: «Куда ты? Тебе нужен тейп». И пока разбирались, мы опоздали к выходу на минуту или на две. Потом мне приходит зарплата, а там чуть ли не на 10 тысяч евро меньше. Потом мне прислали бумагу, что это штраф от УЕФА, что из за меня матч задержали. Больше штрафов у меня не было, вроде. Может мелкий какой то в 50 или 100 евро за то, что раз в год опоздал на какое то собрание, — цитирует Лодыгина Sport24.

Футбол,Юрий Лодыгин,УЕФА,Зенит,
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