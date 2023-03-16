"Динамо" после матча с "Зенитом": кто тут король, а кто шут?

Московское "Динамо" опубликовало пост в своем Telegram-канале пост после победы над петербургским "Зенитом" в матче Кубка России. Бело-голубые выложили часть песни популярной петербургской панк-группы "Король и Шут".

"Как вам концерт сегодня? Кто король, а кто шут? Пишите в комментариях", - подписали они свой пост.

Накануне "Динамо" в серии пенальти обыграло "Зенит" и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России. "Динамо" вышло вперед на первых секундах матча после автогола голкипера "Зенита" Александра Васютина. На 36-й минуте полузащитник петербургской команды Зелимхан Бакаев сравнял счет на табло. Матч перетек в серию пенальти, где сильнее оказалось "Динамо".