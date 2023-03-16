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1 час назад

"Динамо" после матча с "Зенитом": кто тут король, а кто шут?

Газета.Ruиещё 25

Московское "Динамо" опубликовало пост в своем Telegram-канале пост после победы над петербургским "Зенитом" в матче Кубка России. Бело-голубые выложили часть песни популярной петербургской панк-группы "Король и Шут".

"Динамо" после матча с "Зенитом": кто тут король, а кто шут?
Фото: Алексей Даничев/РИА НовостиАлексей Даничев/РИА Новости

"Как вам концерт сегодня? Кто король, а кто шут? Пишите в комментариях", - подписали они свой пост.

Накануне "Динамо" в серии пенальти обыграло "Зенит" и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России. "Динамо" вышло вперед на первых секундах матча после автогола голкипера "Зенита" Александра Васютина. На 36-й минуте полузащитник петербургской команды Зелимхан Бакаев сравнял счет на табло. Матч перетек в серию пенальти, где сильнее оказалось "Динамо".

Ранее генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров предложил арбитру матча Кубка России против петербургского "Зенита" Евгению Кукуляку пройти тест на детекторе лжи.

Футбол,Павел Пивоваров,Александр Васютин,Зелимхан Бакаев,Динамо,Зенит,
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