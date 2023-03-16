Арбитр Кукуляк не сможет претендовать на новые назначения в ближайшее время

Арбитр Евгений Кукуляк из-за грубой ошибки в матче Кубка России между "Зенитом" и "Динамо" в ближайшее время не получит назначения на матчи РПЛ.

Фото: rg.ru rg.ru

Как заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев, в ситуации с падением нападающего московского клуба Константина Тюкавина во втором тайме Кукуляк обязан был назначить пенальти.

Об этом он заявил по итогам заседания экспертно-судейской комиссии РФС.

"В эпизоде с падением Тюкавина следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения", - рассказал Каманцев "Матч ТВ".