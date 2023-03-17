Состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути регионов в Кубке России

Сегодня, 17 марта, состоялась жеребьёвка 1-го этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов). По её итогам сформировались следующие полуфинальные пары:

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«Краснодар» - «Ростов»

*Команда, указанная в паре на первом месте, проведёт матч на домашнем стадионе.

Отметим, что в рамках 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов команды сыграют в парах один матч. Проигравший покинет турнир, победитель выйдет во 2-й этап полуфинала, где сыграет с проигравшими полуфиналистами Пути РПЛ.