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1 час назад

Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути регионов в Кубке России

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Сегодня, 17 марта, состоялась жеребьёвка 1-го этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов). По её итогам сформировались следующие полуфинальные пары:

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути регионов в Кубке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Краснодар» - «Ростов»

«Динамо» - «Акрон»

*Команда, указанная в паре на первом месте, проведёт матч на домашнем стадионе.

Отметим, что в рамках 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов команды сыграют в парах один матч. Проигравший покинет турнир, победитель выйдет во 2-й этап полуфинала, где сыграет с проигравшими полуфиналистами Пути РПЛ.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале минувшего розыгрыша турнира, который проходил ещё в старом формате, красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.

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