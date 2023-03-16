Бензема забил 33-й гол в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема забил 33-й гол в рамках плей-офф Лиги чемпионов в ответном матче 1/8 финала с «Ливерпулем» (1:0).

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35-летний француз занимает третье место в истории турнира по данному показателю. Впереди — форвард «ПСЖ» Лионель Месси (49 голов) и нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду (67). На три мяча от Бензема отстаёт Роберт Левандовски («Барселона»), также в топ-5 входит Томас Мюллер («Бавария», 26 голов).