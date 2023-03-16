Бензема забил 33-й гол в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема забил 33-й гол в рамках плей-офф Лиги чемпионов в ответном матче 1/8 финала с «Ливерпулем» (1:0).
35-летний француз занимает третье место в истории турнира по данному показателю. Впереди — форвард «ПСЖ» Лионель Месси (49 голов) и нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду (67). На три мяча от Бензема отстаёт Роберт Левандовски («Барселона»), также в топ-5 входит Томас Мюллер («Бавария», 26 голов).
Также нападающий «Реала» занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. На счету Бензема 89 забитых мячей. Больше голов только у Криштиану Роналду (140), Лионеля Месси (129) и Роберта Левандовского (91).