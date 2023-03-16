"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бетис" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Сегодня, 16 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между испанским «Бетисом» и английским «Манчестер Юнайтед». Встреча, прошедшая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершилась победой гостей со счетом 1:0.