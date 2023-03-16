Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

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Выборы состоялись на 73 м конгрессе ФИФА, который проходит в столице Руанды Кигали.

Инфантино был единственным кандидатом на выборах. В таком случае, согласно пунктам регламента организации, конгресс ФИФА может избрать президента без голосования. Переизбрание прошло путем единодушного одобрения, о чем сообщил вице президент ФИФА шейх Салман Аль Халифа. Инфантино переизбран на очередной избирательный период — с 2023 го по 2027 год.