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Инфантино переизбран президентом ФИФА

Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА
© Матч ТВ

Выборы состоялись на 73 м конгрессе ФИФА, который проходит в столице Руанды Кигали.

Инфантино был единственным кандидатом на выборах. В таком случае, согласно пунктам регламента организации, конгресс ФИФА может избрать президента без голосования. Переизбрание прошло путем единодушного одобрения, о чем сообщил вице президент ФИФА шейх Салман Аль Халифа. Инфантино переизбран на очередной избирательный период — с 2023 го по 2027 год.

Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году, в 2019 году функционер был переизбран на этот пост.

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