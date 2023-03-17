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59 минут назад

Криштиану Роналду и Пепе вызваны в сборную Португалии по футболу

Матч ТВиещё 4

Нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду и защитник «Порту» Пепе получили вызовы в сборную Португалии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы против команд Лихтенштейна и Люксембурга, сообщает пресс служба Португальской футбольной федерации (FPF).

Криштиану Роналду и Пепе вызваны в сборную Португалии по футболу
Фото: Матч ТВМатч ТВ

38 летний Роналду и 40 летний Пепе вошли в список 26 игроков, выбранных новым главным тренером команды Роберто Мартинесом. Бывший форвард «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» впервые вызван в сборную в качестве игрока саудовского клуба, в который он перешел в конце декабря.

Сборная Португалии 23 марта сыграет с командой Лихтенштейна в Лиссабоне, игра с люксембуржцами состоится 26 марта на выезде. Другими соперниками португальцев в группе являются команды Исландии, Словакии и Боснии и Герцеговины.

Роналду — рекордсмен по количеству матчей (196) и голов (118) за национальную команду.

Футбол,Роберто Мартинес,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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