Криштиану Роналду и Пепе вызваны в сборную Португалии по футболу

Нападающий «Аль Насра» Криштиану Роналду и защитник «Порту» Пепе получили вызовы в сборную Португалии на матчи отборочного турнира чемпионата Европы против команд Лихтенштейна и Люксембурга, сообщает пресс служба Португальской футбольной федерации (FPF).

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

38 летний Роналду и 40 летний Пепе вошли в список 26 игроков, выбранных новым главным тренером команды Роберто Мартинесом. Бывший форвард «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» впервые вызван в сборную в качестве игрока саудовского клуба, в который он перешел в конце декабря.

Сборная Португалии 23 марта сыграет с командой Лихтенштейна в Лиссабоне, игра с люксембуржцами состоится 26 марта на выезде. Другими соперниками португальцев в группе являются команды Исландии, Словакии и Боснии и Герцеговины.