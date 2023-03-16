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23 минуты назад

Газзаев-младший может возглавить «Аланию»

Betassistиещё 1

Экс-главный тренер «Алании» Владимир Газзаев может вернуться во владикавказскую команду. Об этом стало известно Metaratings.

«Алания» рассматривает Газзаева-младшего на пост главного тренера клуба
Фото: BetassistBetassist

Отмечается, что сам Газзаев-младший заинтересован в этой работе. При этом руководство клуба пока не приняло окончательного решения.

Накануне «Алания» уволила Заура Тедеева с поста главного тренера команды. В данный момент «Алания» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Первой лиги. После 22 матчей у команды 40 очков.

В 2014-2015 годах и 2019 году Газзаев-младший работал в Казахстане, возглавляя «Актобе» и «Тобол» соответственно. Также он успел поработать в «Алании» и «Урожае».

В начале 2021 года с Владимиром Газзаевым произошла курьёзная история — он был объявлен главным тренером итальянской «Сиены», но покинул должность, так и не возглавив команду.

Футбол,Владимир Газзаев,Заур Тедеев,
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