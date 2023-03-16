РФС признал ошибочными решения судей не назначать пенальти в пользу "Спартака" и "Динамо"

"Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Кубка России "Спартак" - "Урал" и "Зенит" - "Динамо". Все решения были единогласные. В ближайшее время объяснение с видео будет опубликовано на ресурсах РФС. В эпизоде с падением в штрафной [полузащитника "Спартака" Кристофера] Мартинса эксперты единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11-метровый штрафной удар", - сказал Каманцев.