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28 минут назад

РФС признал ошибочными решения судей не назначать пенальти в пользу "Спартака" и "Динамо"

ТАСС

Судьи, работавшие на матчах Фонбет - Кубка России по футболу "Спартак" - "Урал" и "Зенит" - "Динамо", допустили ошибки, не назначив пенальти в пользу московских клубов. Об этом ТАСС в четверг заявил руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

РФС признал ошибочными решения судей не назначать пенальти в пользу "Спартака" и "Динамо"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эксперты дали оценку двум спорным эпизодам в матчах Кубка России "Спартак" - "Урал" и "Зенит" - "Динамо". Все решения были единогласные. В ближайшее время объяснение с видео будет опубликовано на ресурсах РФС. В эпизоде с падением в штрафной [полузащитника "Спартака" Кристофера] Мартинса эксперты единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11-метровый штрафной удар", - сказал Каманцев.

"Спартак" 14 марта сыграл вничью с "Уралом" (1:1) в первом матче полуфинала "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Кубка России. При счете 1:0 в пользу красно-белых главный арбитр встречи Сергей Карасев в спорной ситуации не стал назначать пенальти в ворота екатеринбургского клуба.

"Динамо" 15 марта обыграло "Зенит" (1:1, 5:4 - по пенальти) в матче второго этапа 1/4 финала "плей-офф пути регионов" Кубка России. Во втором тайме Евгений Кукуляк не назначил пенальти за удар по ноге нападающего "Динамо" Константина Тюкавина игроком "Зенита" Клаудиньо.

"В эпизоде с падением Тюкавина также следовало назначить пенальти без вынесения желтой карточки. VAR правильно позвал Евгения Кукуляка к монитору, но он ошибочно не изменил своего первоначального решения", - добавил собеседник агентства.

Также руководитель судейского комитета РФС отметил, что его департамент не устроило качество работы Анатолия Жабченко. По этой причине он не будет работать в качестве видеоассистента рефери на матче "Пари НН" - "Торпедо" и какое-то время останется без назначений в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).

Футбол,Павел Каманцев,Константин Тюкавин,Анатолий Жабченко,Евгений Кукуляк,Сергей Карасев,Торпедо,Фонбет,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,ФК "Урал",
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