Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
50 минут назад

Лодыгин: мечтаю о вызове в сборную России

Betassist

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал о мечте вновь получить вызов в сборную России. 32-летний голкипер заявил о готовности приехать в национальную команду при любых обстоятельствах.

Лодыгин: мечтаю о вызове в сборную России
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Жду ли ещё вызов в сборную России? Мне кажется, что всё возможно. Я продолжаю мечтать об этом. Если Валерий Карпин позовёт меня на матчи с Узбекистаном или Ираном, то я обязательно приеду.

Я вижу смысл в этих матчах. А что сейчас нам делать? На данный момент такая ситуация. И национальной команде надо как-то выкручиваться. Плюс нужно сохранять коллектив. Потому что никогда не знаешь, что будет завтра», — цитирует Лодыгина Sport24.

Юрий Лодыгин за свою карьеру провёл 11 матчей в составе сборной России и пропустил четыре мяча. Последний раз футболку национальной команды голкипер надевал в 2016 году.

Футбол,Юрий Лодыгин,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий