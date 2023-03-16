Лодыгин: мечтаю о вызове в сборную России

«Жду ли ещё вызов в сборную России? Мне кажется, что всё возможно. Я продолжаю мечтать об этом. Если Валерий Карпин позовёт меня на матчи с Узбекистаном или Ираном, то я обязательно приеду.

Я вижу смысл в этих матчах. А что сейчас нам делать? На данный момент такая ситуация. И национальной команде надо как-то выкручиваться. Плюс нужно сохранять коллектив. Потому что никогда не знаешь, что будет завтра», — цитирует Лодыгина Sport24.