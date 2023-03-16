Гладилин назвал провокацией призывы Салиховой к объединению клубов

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что Зарема Салихова провоцирует своими словами об объединении красно-белых с «Динамо» против судейского беспредела. Она ранее призвала «Спартак» и «Динамо» объединиться и «не быть терпилами» в вопросе судейства в российском футболе.
«Это эмоции женщины и провокация. Никаких объединений! Все это глупости. Женщина, понимаете? Она в футболе не так давно и переживает за дело. Как все женщины она очень эмоциональная и эмоции немножко преобладают над ее разумом.
Здесь обращать внимание по серьезному не стоит», — передает слова Гладилина Vprognoze.
Напомним, что во вчерашней встрече Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не поставил пенальти за нарушение правил полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо на Константине Тюкавине.
В кубковом матче «Спартака» и «Урала» судья не заметил нарушение на игроке красно-белых Кристофере Мартинсе. Позже действия арбитра этого матча также вызвали вопросу у департамента судейства.