Бывший вратарь сборной России рассказал о самом большом штрафе в «Зените»

Российский голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал о самом большом штрафе, который он получил во время выступлений за «Зенит». Об этом сообщает Sport24.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бывший вратарь сборной России рассказал, что самым серьезным было наказание в 2013 году за опоздание к выходу на матч Лиги чемпионов.

«Потом мне приходит зарплата, а там чуть ли не на 10 тысяч евро меньше. Потом мне прислали бумагу, что это штраф от УЕФАУЕФА, что из-за меня матч задержали», — рассказал Лодыгин.

Игрок добавил, что у него больше не было штрафов в «Зените».

«Может мелкий какой-то в 50 или 100 евро за то, что раз в год опоздал на какое-то собрание», — отметил футболист.