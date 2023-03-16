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23 минуты назад

Бывший вратарь сборной России рассказал о самом большом штрафе в «Зените»

Lenta.ru

Российский голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин рассказал о самом большом штрафе, который он получил во время выступлений за «Зенит». Об этом сообщает Sport24.

Бывший вратарь сборной России рассказал о самом большом штрафе в «Зените»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший вратарь сборной России рассказал, что самым серьезным было наказание в 2013 году за опоздание к выходу на матч Лиги чемпионов.

«Потом мне приходит зарплата, а там чуть ли не на 10 тысяч евро меньше. Потом мне прислали бумагу, что это штраф от УЕФАУЕФА, что из-за меня матч задержали», — рассказал Лодыгин.

Игрок добавил, что у него больше не было штрафов в «Зените».

«Может мелкий какой-то в 50 или 100 евро за то, что раз в год опоздал на какое-то собрание», — отметил футболист.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой голкипер стал чемпионом и обладателем Кубка России. Он также два раза выигрывал Суперкубок страны. В активе вратаря 11 матчей в составе сборной России.

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