Определились все участники полуфинала Пути регионов Кубка России

Сегодня «Ростов» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и вышел в полуфинал нижней сетки турнира. Команда Валерия Карпина стала последним участником 1/2 финала нижней сетки соревнования.

Ранее в полуфинал Пути регионов прошли московское «Динамо», «Акрон» и «Краснодар». Бело-голубые в гостях одолели «Зенит», «быки» на выезде разгромили «Ахмат», а тольяттинцы дома оказались сильнее во встрече с «Локомотивом».