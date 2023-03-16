«Ювентус» победил «Фрайбург» и вышел в ¼ финала Лиги Европы

Сегодня, 16 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором немецкий «Фрайбург» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Европа-парк-Штадион». Стартовый свисток главного арбитра Сердара Гёзюбююка прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась победой гостей — 2:0.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий туринцев Душан Влахович, на 45-й минуте реализовавший 11-метровый удар. Минутой ранее «Фрайбург» остался в меньшинстве из-за удаления защитника Мануэля Гульде, получившего вторую жёлтую карточку. На 95-й минуте вингер Федерико Кьеза установил итоговый счёт — 2:0.