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1 час назад

«Монако» отпустит Головина на товарищеские матчи сборной России

Спорт день за днемиещё 10

В «Монако» сообщили, что клуб отпустит полузащитника Александра Головина в сборную России на мартовский сбор.

«Монако» отпустит Головина на товарищеские матчи сборной России
Фото: EPA/ VOSTOCK PhotoEPA/ VOSTOCK Photo

«Головин сыграет за сборную России. Клуб его отпустил», — сказал пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье Sport24.

Сегодня, 17 марта, пресс-служба РФС опубликовала окончательный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Впервые после отстранения национальной команды от официальных матчей вызов получили футболисты, выступающие в европейских чемпионатах – Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

23 марта сборная России сыграет в товарищеском матче против команды Ирана. Встреча пройдет в Тегеране. 27 марта национальная команда примет на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург) сборную Ирака.

В нынешнем сезоне Головин провел в составе «Монако» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления. С того момента сборная России провела три товарищеских матча. В сентябре команда Карпина обыграла сборную Киргизии (2:1), а в ноябре дважды сыграла со сборными Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи закончились со счетом 0:0.

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