«Монако» отпустит Головина на товарищеские матчи сборной России

В «Монако» сообщили, что клуб отпустит полузащитника Александра Головина в сборную России на мартовский сбор.

Фото: EPA/ VOSTOCK Photo EPA/ VOSTOCK Photo

«Головин сыграет за сборную России. Клуб его отпустил», — сказал пресс-атташе «Монако» Жюльен Кревелье Sport24.

Сегодня, 17 марта, пресс-служба РФС опубликовала окончательный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Впервые после отстранения национальной команды от официальных матчей вызов получили футболисты, выступающие в европейских чемпионатах – Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

23 марта сборная России сыграет в товарищеском матче против команды Ирана. Встреча пройдет в Тегеране. 27 марта национальная команда примет на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург) сборную Ирака.

В нынешнем сезоне Головин провел в составе «Монако» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 7 результативными передачами.