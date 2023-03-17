Экс-директор «Чайки» Баян обвиняется в организации 10 договорных матчей

Функционеру грозит тюрьма.

Фото: fc-chayka.ru fc-chayka.ru

В Ростове-на-Дону начался суд на бывшим директором футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна. Функционер обвиняется в организации подставных матчей.

Как сообщает телеграм-канал Don Mash, Баяна обвиняют в организации десяти договорных матчей, однако сам фигурант дела вину не признаёт.

Отмечается, что история с подкупом главного тренера и трёх игроков «Черноморца» продолжается. Накануне, 16 марта, Баяну предъявили обвинение в даче 1,4 млн рублей взятки судьям на матчах со ставлопольским «Динамо», «Машуком КМВ», «Легионом Динамо», нальчикским «Спартаком», «Ангушем», новокубанским «Биологом», «Адыгейском», а также «Краснодаром-3».