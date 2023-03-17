Черчесов и Азмун встретились после матча Лиги Европы

Иранский нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и «Ростов» в Российской Премьер-Лиге, на своей официальной странице в социальных сетях выложил фотографию с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, ныне возглавляющим венгерский «Ференцварош».

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Тренер и нападающий встретились после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером» в Будапеште (0:2). Азмун подписал фотографию: «Счастлив увидеться с вами».

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРДАРА АЗМУНА