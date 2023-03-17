Защитник ЦСКА Мендес объяснил желание выучить русский язык

Чилийский защитник ЦСКА Виктор Мендес перед матчем 20 го тура МИР РПЛ против «Зенита» отметил, что занимается изучением русского языка для лучшего взаимодействия с людьми.

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«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (32) идет пятым. Игра состоится 19 марта в Москве.

— Ты сказал, что тебе очень комфортно в Москве. Что именно тебе тут нравится?

— Когда у меня выходной, то я люблю выйти, прогуляться по городу, куда то зайти пообедать. И вижу очень красивые места, которые стоит посетить. А еще люди очень любезны. Да, я не понимаю язык, но чувствую, что ко мне благожелательно относятся.

— Русский язык пытаешься выучить?

— Я уже немного знаю, но хотелось бы больше. Кардинальное различие алфавита от того, к которому я привык. Но мне необходимо выучить русский, чтобы лучше взаимодействовать с людьми, — приводит слова Мендеса пресс служба команды.

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит» смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru. Начало эфира на «Матч ТВ» с 18:30 мск, стартовый свисток прозвучит в 19:30