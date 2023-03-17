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1 час назад

«Мне нужно выучить русский язык, чтобы лучше взаимодействовать с людьми» — защитник ЦСКА Мендес

Матч ТВиещё 2

Чилийский защитник ЦСКА Виктор Мендес перед матчем 20 го тура МИР РПЛ против «Зенита» отметил, что занимается изучением русского языка для лучшего взаимодействия с людьми.

Защитник ЦСКА Мендес объяснил желание выучить русский язык
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА (32) идет пятым. Игра состоится 19 марта в Москве.

— Ты сказал, что тебе очень комфортно в Москве. Что именно тебе тут нравится?

— Когда у меня выходной, то я люблю выйти, прогуляться по городу, куда то зайти пообедать. И вижу очень красивые места, которые стоит посетить. А еще люди очень любезны. Да, я не понимаю язык, но чувствую, что ко мне благожелательно относятся.

— Русский язык пытаешься выучить?

— Я уже немного знаю, но хотелось бы больше. Кардинальное различие алфавита от того, к которому я привык. Но мне необходимо выучить русский, чтобы лучше взаимодействовать с людьми, — приводит слова Мендеса пресс служба команды.

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Зенит» смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru. Начало эфира на «Матч ТВ» с 18:30 мск, стартовый свисток прозвучит в 19:30

Источник:Официальный сайт ПФК ЦСКА

Футбол,Зенит,
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