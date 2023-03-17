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36 минут назад

Бушманов объяснил решение Карпина вызвать в сборную Головина и Миранчука

Матч ТВ

Бывший главный тренер «Спартака 2» Евгений Бушманов оценил вызов в сборную России полузащитников Александра Головина из «Монако» и Алексея Миранчука из «Торино».

Бушманов объяснил решение Карпина вызвать в сборную Головина и Миранчука
Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ© Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Окончательный состав сборной России на мартовский сбор был опубликован в пятницу. Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных — 23 марта в Тегеране. Против Ирака российская команда сыграет в Санкт Петербурге 26 марта.

— На мой взгляд, та линия, которую выбрал Карпин, продолжается. Да, Головин и Миранчук впервые приезжают на товарищеские матчи. Почему? Соперники более серьёзные и слишком большой перерыв в играх за сборную тоже не очень хорошо, — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.

Источник:Vprognoze.ru

Футбол,Евгений Бушманов,Алексей Миранчук,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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