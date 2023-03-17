Бушманов объяснил решение Карпина вызвать в сборную Головина и Миранчука

Бывший главный тренер «Спартака 2» Евгений Бушманов оценил вызов в сборную России полузащитников Александра Головина из «Монако» и Алексея Миранчука из «Торино».
Окончательный состав сборной России на мартовский сбор был опубликован в пятницу. Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили «Матч ТВ», что РФС и Федерация футбола Ирана согласовали дату проведения товарищеского матча сборных — 23 марта в Тегеране. Против Ирака российская команда сыграет в Санкт Петербурге 26 марта.
— На мой взгляд, та линия, которую выбрал Карпин, продолжается. Да, Головин и Миранчук впервые приезжают на товарищеские матчи. Почему? Соперники более серьёзные и слишком большой перерыв в играх за сборную тоже не очень хорошо, — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.
Источник:Vprognoze.ru