Бушманов объяснил решение Карпина вызвать в сборную Головина и Миранчука

— На мой взгляд, та линия, которую выбрал Карпин, продолжается. Да, Головин и Миранчук впервые приезжают на товарищеские матчи. Почему? Соперники более серьёзные и слишком большой перерыв в играх за сборную тоже не очень хорошо, — цитирует Бушманова Vprognoze.ru.