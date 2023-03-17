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25 минут назад

Александр Головин: рад вызову в сборную России. Это главная команда страны

Чемпионат.com

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой вызов в сборную России на мартовские товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Головин прокомментировал свой вызов в сборную России на мартовский сбор
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Конечно, всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнеров по команде, будет возможность со всеми пообщаться. Какая бы ситуация ни была с официальными матчами сборная России это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать все, что от нас зависит», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в «Монако» подтвердили, что отпустят российского полузащитника в расположение сборной России. Последний раз Головин играл за национальную команду в ноябре 2021 года.

Футбол,Андрей Панков,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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