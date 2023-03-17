Головин прокомментировал свой вызов в сборную России на мартовский сбор

«Конечно, всегда рад вызову в сборную. Тем более довольно давно не видел партнеров по команде, будет возможность со всеми пообщаться. Какая бы ситуация ни была с официальными матчами сборная России это главная команда страны, есть тренировки, есть контрольные игры, поэтому приедем на сбор и будем работать на максимуме, делать все, что от нас зависит», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.