Салихова объяснила роль полиграфа в российском судействе

Еще раньше Газизов объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров. И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья. Противно это все. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввёл полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован».