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1 час назад

Салихова: полиграф даёт понять, правда ли судья низкого уровня, либо «столик забронирован»

Чемпионат.comиещё 1

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в очередной раз высказалась о судействе на фоне новости о закрытой встрече тренерского штаба красно-белых с представителями судейского департамента РФС. Также Салихова объяснила, зачем в российском судействе была введена практика проверок на полиграфе.

Салихова объяснила роль полиграфа в российском судействе
Фото:  БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Диалог важен в любом случае. Но судьи уже встречались с представителями всех клубов и игроками перед началом сезона. По итогу выдали самый жуткий по судейству сезон.

Еще раньше Газизов объяснял, как устроена работа с судьями, у них специальная конспирологическая терминология на все расклады есть на случай прослушки разговоров, мессенджеров. И о прочих негласных правилах, которых должны придерживаться судья. Противно это все. Думаю, что Ашот Хачатурянц и ввёл полиграф, чтобы понимать, правда ли судья просто низкоквалифицированный, либо «столик был забронирован».

Этот сезон доказал, что без Хачатурянца нет страха трактовать по-разному идентичные ситуации. Самое смешное, как каждому эпизоду подбирают разумное, как им кажется, объяснение», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Футбол,Зарема Салихова,Ашот Хачатурянц,Леонид Федун,РФС,
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