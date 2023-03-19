ЦСКА — «Зенит»: во сколько матч чемпионата России, где смотреть

Сегодня, 19 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром назначен Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка в 19 играх. «Зенит» находится на первом месте. Команда набрала 48 очков.