Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
32 минуты назад

ЦСКА — «Зенит»: во сколько матч чемпионата России, где смотреть

Чемпионат.comиещё 16

Сегодня, 19 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром назначен Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

ЦСКА — «Зенит»: во сколько матч чемпионата России, где смотреть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка в 19 играх. «Зенит» находится на первом месте. Команда набрала 48 очков.

Ранее соперники встречались в первом круге чемпионата. Матч 5-го тура завершился победой «Зенита» со счётом 2:1. В составе ЦСКА отличился Фёдор Чалов, а в составе «Зенита» — Малком и Густаво Мантуан.

Футбол,РПЛ,Сборная России,Густаво Мантуан,Федор Чалов,Сергей Карасев,Зенит,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий