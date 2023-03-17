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Сборная Испании объявила состав на матчи квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии. Испанцы сыграют с Норвегией 25 марта и с Шотландией 28 марта.

Сборная Испании объявила состав на матчи квалификации Евро-2024
©  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Вратари: Кепа Аррисабалага («Челси»), Роберт Санчес («Брайтон»), Давид Райя («Брентфорд»).

Защитники: Хосе Гайя («Валенсия»), Хосе Начо, Даниэль Карвахаль (оба – «Реал»), Алекс Бальде («Барселона»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Давид Гарсия («Осасуна»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба – «Реал Сосьедад»), Педри, Гави (оба – «Барселона»), Даниель Себальос («Реал»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Нико Уильямс («Атлетик»), Брайан Хиль («Севилья»), Яго Аспас («Сельта»), Хоселу («Эспаньол»), Жерар Морено («Вильярреал»).

Примечательно, что на первые матчи де ла Фуэнте в качестве главного тренера сборной Испании вызвано лишь 11 игроков, выступавших на чемпионате мира 2022 года под руководство Луиса Энрике.

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