Сборная Испании объявила состав на матчи квалификации Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав национальной команды на матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии. Испанцы сыграют с Норвегией 25 марта и с Шотландией 28 марта.

Примечательно, что на первые матчи де ла Фуэнте в качестве главного тренера сборной Испании вызвано лишь 11 игроков, выступавших на чемпионате мира 2022 года под руководство Луиса Энрике.