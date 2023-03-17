«Оренбург» — «Спартак»: где смотреть онлайн, кто покажет, прямой эфир матча РПЛ

Красно-белые прилетят на Южный Урал исключительно за победой.

Фото: Голубович Дмитрий / «Чемпионат» Голубович Дмитрий / «Чемпионат»

18 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится стартовый матч 20-го тура РПЛ сезона-2022/2023, в котором «Оренбург» будет принимать московский «Спартак». Начало встречи — в 12:00 мск.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на тематическом телеканале «Матч Премьер». За дополнительную плату этот матч можно увидеть на сайте «Матч ТВ», перейдя по ссылке.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение красно-белым: поставить на победу подопечных Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 1.96. Успех южноуральцев оценён ставкой в 3.66. На ничью можно поставить за 4.12.

Эксперты не сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 3 мячей идёт за 1.72, а тотал меньше 3 — за 2.02. Ставка «обе забьют» оценена в 1.46.