Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
24 минуты назад

«Оренбург» — «Спартак»: где смотреть онлайн, кто покажет, прямой эфир матча РПЛ

Betassist

Красно-белые прилетят на Южный Урал исключительно за победой.

«Оренбург» — «Спартак»: где смотреть онлайн, кто покажет, прямой эфир матча РПЛ
Фото: Голубович Дмитрий / «Чемпионат»Голубович Дмитрий / «Чемпионат»

18 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится стартовый матч 20-го тура РПЛ сезона-2022/2023, в котором «Оренбург» будет принимать московский «Спартак». Начало встречи — в 12:00 мск.

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на тематическом телеканале «Матч Премьер». За дополнительную плату этот матч можно увидеть на сайте «Матч ТВ», перейдя по ссылке.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение красно-белым: поставить на победу подопечных Гильермо Абаскаля можно с коэффициентом 1.96. Успех южноуральцев оценён ставкой в 3.66. На ничью можно поставить за 4.12.

Эксперты не сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше 3 мячей идёт за 1.72, а тотал меньше 3 — за 2.02. Ставка «обе забьют» оценена в 1.46.

«Спартак» в 19 турах набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» записал на свой счёт уже 28 очков и пока занимает восьмое место.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий