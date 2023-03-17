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1 час назад

Деменко назвал самую интригующую пару на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов

Спорт день за днемиещё 6

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко назвал лучшую пару 1/4 финала Лиги чемпионов.

Деменко назвал самую интригующую пару на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: EPA/VOSTOCK-PhotoEPA/VOSTOCK-Photo

«Самая лучшая — это «Манчестер Сити» – «Бавария». Столкнутся две команды, которые, честно говоря, претенденты на финал Лиги чемпионов. «Реал» тоже неплохо смотрится. Жаль, что именно на этой стадии они встречаются», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Стали известны итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

• «Реал» – «Челси»;

• «Интер» – «Бенфика»;

• «Манчестер Сити» – «Бавария»;

• «Милан» – «Наполи».

Победитель пары «Интер» – «Бенфика» сыграет с победителем пары «Милан» – «Наполи».

Победитель пары «Реал» – «Челси» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Бавария».

Финал 2023 года состоится в Турции, городе Стамбул. Матч пройдет 10 июня.

Действующим обладателем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».

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