Деменко назвал самую интригующую пару на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов

«Самая лучшая — это «Манчестер Сити» – «Бавария». Столкнутся две команды, которые, честно говоря, претенденты на финал Лиги чемпионов. «Реал» тоже неплохо смотрится. Жаль, что именно на этой стадии они встречаются», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.