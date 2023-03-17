Деменко назвал самую интригующую пару на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко назвал лучшую пару 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Самая лучшая — это «Манчестер Сити» – «Бавария». Столкнутся две команды, которые, честно говоря, претенденты на финал Лиги чемпионов. «Реал» тоже неплохо смотрится. Жаль, что именно на этой стадии они встречаются», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.
Стали известны итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
• «Реал» – «Челси»;
• «Интер» – «Бенфика»;
• «Манчестер Сити» – «Бавария»;
• «Милан» – «Наполи».
Победитель пары «Интер» – «Бенфика» сыграет с победителем пары «Милан» – «Наполи».
Победитель пары «Реал» – «Челси» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» – «Бавария».
Финал 2023 года состоится в Турции, городе Стамбул. Матч пройдет 10 июня.
Действующим обладателем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».