Ушаков помог ЦСКА обыграть «Локомотив» в Молодежной лиге

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» в матче Молодежной футбольной лиги.

Фото: PREMIERLIGA.RU PREMIERLIGA.RU

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Егор Ушаков и Макар Пестов, единственный мяч в составе «Локомотива» забил Кирилл Никишин.

ЦСКА занимает 3 е место в таблице, «Локомотив» располагается на 6 й строчке.

В других матчах дня «Урал» дома уступил «Краснодару» (0:2), «Строгино» и «Ростов» сыграли вничью (1:1).

Молодежное п-во. 2022-23. Тур 20 «ЦСКА» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 2:1 (1:0) Голы: Ушаков, 21. Пестов, 89 (с пенальти). — Никишин, 59. «Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:2 (0:0) Голы: Кучугура, 68, 90 (с пенальти).