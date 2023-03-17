Месси потребовал от "ПСЖ" сократить разницу в зарплатах между ним и Мбаппе

Руководство "Пари Сен-Жермен" и аргентинский нападающий Лионель Месси не пришли к договоренности о новом контракте. Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации источника, 35-летний форвард хочет получать оклад, который бы незначительно отличался от зарплаты французского нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт истекает летом 2025-го года.

На данный момент нет конкретики ни о сроках, ни о сумме потенциального соглашения между сторонами. Рассматриваются два варианта продолжения сотрудничества - либо активация пункта об автоматическом продлении контракта на год, либо заключение нового контракта на один сезон.

Текущий контракт Мессии завершается летом 2023 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел 31 игру, в которой забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.